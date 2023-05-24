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Турецький оборонний гігант успішно випробував балістичну ракету Tayfun

Турецький оборонний гігант успішно випробував балістичну ракету Tayfun

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Турецький виробник ракет Roketsan у вівторок успішно випробував балістичну ракету малої дальності Tayfun у чорноморській провінції країни Різе, повідомляє Daily Sabah, пише УНН.

Деталі 

Ісмаїл Демір, голова Управління обронної промисловисті Туреччини (SSB), привітав команду, яка бере участь у проєкті, з успішним випробуванням турецькою ракетою найбільшої дальності ракети Tayfun.

Раніше компанія випробувала ракету в жовтні 2022 року, тоді вона вразила ціль на відстані 560 кілометрів.

Доповнення 

Зображення балістичної ракети Cenk були вперше показані керівником SSB 12 травня 2023 року.

Cenk більший, ніж попередні балістичні ракетні комплекси Roketsan Bora і Tayfun.

Roketsan є провідним розробником ракетних і реактивних систем. Компанія розробила кілька типів розумних боєприпасів, які використовувалися з турецьких безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 у кількох зонах бойових дій, включаючи Сирію, Карабах та Україну, знищуючи військову техніку противника від танків і гаубиць до систем ППО.



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