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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турецкий беспилотник Kizilelma успешно прошел второе испытание

Киев • УНН

 • 1457596 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Турецкий беспилотный истребитель Kizilelma, который разработан компанией Baykar, успешно прошел второе летное испытание, пишет УНН со ссылкой на сообщение в Twitter технического директора компании Baykar Сельчука Байрактара.

Турецкий беспилотник Kizilelma успешно прошел второе испытание

Цитата

“Bayraktar Kizilelma также успешно завершил второе летное испытание”, - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении во время визита в провинцию Мугла подчеркнул, что беспилотник Bayraktar Kizilelma сможет использовать бомбу, как истребители F-16, после того, как она будет запущена в серийное производство.

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