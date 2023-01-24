Турецкий беспилотник Kizilelma успешно прошел второе испытание

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“Bayraktar Kizilelma также успешно завершил второе летное испытание”, - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении во время визита в провинцию Мугла подчеркнул, что беспилотник Bayraktar Kizilelma сможет использовать бомбу, как истребители F-16, после того, как она будет запущена в серийное производство.