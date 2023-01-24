Турецький безпілотник Kizilelma успішно пройшов друге випробування

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“Bayraktar Kizilelma також успішно завершив друге льотне випробування”, - йдеться в повідомленні.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своєму виступі під час візиту до провінції Мугла наголосив, що безпілотник Bayraktar Kizilelma зможе використовувати бомбу, як винищувачі F-16, після того, як її буде запущено в серійне виробництво.