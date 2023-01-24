Турецький безпілотник Kizilelma успішно пройшов друге випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Турецький безпілотний винищувач Kizilelma, який розроблений компанією Baykar, успішно пройшов друге льотне випробування, пише УНН з посиланням на допис у Twitter технічного директора компанії Baykar Сельчука Байрактара.
Цитата
“Bayraktar Kizilelma також успішно завершив друге льотне випробування”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своєму виступі під час візиту до провінції Мугла наголосив, що безпілотник Bayraktar Kizilelma зможе використовувати бомбу, як винищувачі F-16, після того, як її буде запущено в серійне виробництво.