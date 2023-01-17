Турция завершила строительство наземного трубопровода для черноморского газа

Детали

Сообщается, что работы, проводимые компанией BOTAŞ, были завершены вовремя и без осложнений. Этот трубопровод должен снизить зависимость Турции от иностранных энергоносителей. Планируется, что трубопровод подсоединят к национальной системе в марте 2023 года, к проекту привлечено 10 тысяч человек.

Цитата

"Чтобы подсоединить отечественный газ к национальной системе, на первом этапе команды ввели в эксплуатацию специальные переходные программы в 36-километровой прокладке трубопровода. Это первый в сети автоматический сварочный аппарат для столь короткой линии.

В рамках проекта было реализовано 87 пунктов, таких как дороги, ручьи и линии электропередач. Эта практика составила 10 процентов от общего объема трубопровода", - сообщает телеканал.

Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz.



İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı... pic.twitter.com/HRQ3FwfxbA

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2022 года заявил, что буровое судно Фатих в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра обнаружило запасы природного газа в 58 миллиардов кубометров.