Турция завершила строительство наземного трубопровода для черноморского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Турции завершили строительство измерительной станции и 36-километрового трубопровода, который будет принимать черноморский газ с завода по переработке природного газа в Филиосе и передавать его в национальную систему. Об этом информирует УНН, ссылаясь на TRT Haber.
Детали
Сообщается, что работы, проводимые компанией BOTAŞ, были завершены вовремя и без осложнений. Этот трубопровод должен снизить зависимость Турции от иностранных энергоносителей. Планируется, что трубопровод подсоединят к национальной системе в марте 2023 года, к проекту привлечено 10 тысяч человек.
Цитата
"Чтобы подсоединить отечественный газ к национальной системе, на первом этапе команды ввели в эксплуатацию специальные переходные программы в 36-километровой прокладке трубопровода. Это первый в сети автоматический сварочный аппарат для столь короткой линии.
В рамках проекта было реализовано 87 пунктов, таких как дороги, ручьи и линии электропередач. Эта практика составила 10 процентов от общего объема трубопровода", - сообщает телеканал.
Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz.
İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı... pic.twitter.com/HRQ3FwfxbA
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2022 года заявил, что буровое судно Фатих в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра обнаружило запасы природного газа в 58 миллиардов кубометров.