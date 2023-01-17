Туреччина завершила будівництво наземного трубопроводу для чорноморського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Туреччині завершили будівництво вимірювальної станції та 36-кілометрового трубопроводу, який прийматиме чорноморський газ із заводу з переробки природного газу в Філіосі й передаватиме його в національну систему. Про це інформує УНН, посилаючись на TRT Haber.
Деталі
Повідомляється, що роботи, які проводила компанія BOTAŞ, були завершені вчасно та без ускладнень. Цей трубопровід має зменшити залежність Туреччини від іноземних енергоносіїв. Планується, що трубопровід під'єднають до національної системи в березні 2023 року, у проєкті залучено 10 тисяч людей.
Цитата
"Щоб під'єднати вітчизняний газ до національної системи, на першому етапі команди ввели в експлуатацію спеціальні перехідні програми в 36-кілометровій прокладці трубопроводу. Це перший в сіті автоматичний зварювальний апарат для такої короткої лінії.
У межах проєкту було реалізовано 87 пунктів, таких як дороги, струмки та лінії електропередач. Ця практика становила 10 відсотків від загального обсягу трубопроводу", - повідомляє телеканал.
Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz.
İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı... pic.twitter.com/HRQ3FwfxbA
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у грудні 2022 року заявив, що бурове судно Фатіх у родовищі Чайджума-1 на глибині 3023 метри виявило запаси природного газу в 58 мільярдів кубометрів.