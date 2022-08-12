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Турция помешала Западу изолировать российскую экономику, – Bloomberg

Киев • УНН

 • 136485 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Санкции из-за вторжения России в Украину заставили ее перенаправить продажи нефти и спровоцировали отток транснациональных компаний. Но одна страна открыто хвастается "торговым бумом" с Россией – Турция. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Турция помешала Западу изолировать российскую экономику, – Bloomberg

Детали

Издание пишет, что в первом полугодии экспорт турецких товаров в Россию достиг максимума за последние восемь лет.

Цитата

«Золотое дно — хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет «новой экономической моделью.

Но это огорчает союзников Турции по НАТО в США и Европе, пытавшихся выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций», – отметили в издании.

Турция не ввела санкций против России, пытаясь вместо этого сбалансировать свои отношения с обеими сторонами войны. Она поставляет Украине вооруженные беспилотники и вместе с тем платит РФ за газ в рублях.

Ранее

Издание Financial Times писало, что на Западе растет обеспокоенность по поводу углубления экономического сотрудничества между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором. Они предупреждают, что Анкара может пострадать от карательных ответных мер, если поможет России избежать санкций.

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