Турция помешала Западу изолировать российскую экономику, – Bloomberg

Детали

Издание пишет, что в первом полугодии экспорт турецких товаров в Россию достиг максимума за последние восемь лет.

Цитата

«Золотое дно — хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет «новой экономической моделью.

Но это огорчает союзников Турции по НАТО в США и Европе, пытавшихся выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций», – отметили в издании.

Турция не ввела санкций против России, пытаясь вместо этого сбалансировать свои отношения с обеими сторонами войны. Она поставляет Украине вооруженные беспилотники и вместе с тем платит РФ за газ в рублях.

Ранее

Издание Financial Times писало, что на Западе растет обеспокоенность по поводу углубления экономического сотрудничества между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором. Они предупреждают, что Анкара может пострадать от карательных ответных мер, если поможет России избежать санкций.