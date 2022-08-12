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Туреччина завадила Заходу ізолювати російську економіку, – Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Санкції через вторгнення Росії в Україну змусили її перенаправити продажі нафти та спровокували відтік транснаціональних компаній. Але одна країна відкрито хвалиться "торговельним бумом" з Росією – Туреччина. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Туреччина завадила Заходу ізолювати російську економіку, – Bloomberg

Деталі

Видання пише, що у першому півріччі експорт турецьких товарів до Росії досяг максимуму за останні вісім років.

Цитата

«Золоте дно — хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає «новою економічною моделлю.

Але це засмучує союзників Туреччини по НАТО у США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій», – зазначили у виданні.

Туреччина не ввела санкцій проти Росії, намагаючись натомість збалансувати свої відносини з обома сторонами війни. Вона постачає Україні озброєні безпілотники і водночас платить РФ за газ в рублях.

Раніше

Видання Financial Times писало, що на Заході зростає занепокоєння щодо поглиблення економічної співпраці між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором. Вони попереджають, що Анкара може постраждати від каральних заходів у відповідь, якщо допоможе Росії уникнути санкцій.

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