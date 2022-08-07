Захід занепокоєний поглибленням зв'язків Туреччини з росією – FT

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Шестеро західних посадовців повідомили Financial Times, що стурбовані обіцянкою лідерів Туреччини і росії розширити свою співпрацю у сфері торгівлі та енергетики після чотиригодинної зустрічі в Сочі 5 серпня.

Як повідомив один посадовець ЄС, Європейський Союз "дедалі уважніше стежить за турецько-російською співпрацею", висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина "все більше" стає платформою для торгівлі з росією. Інший назвав поведінку Анкари щодо москви "дуже опортуністичною" і додав, що ЄС "намагається змусити турків звернути увагу на занепокоєння блоку".

Вашингтон неодноразово попереджав про те, що запровадить "вторинні санкції" проти країн, які допомагають росії уникнути обмежень. Тим часом ЄС був більш стриманий у цьому питанні.

Інший високопоставлений західний чиновник припустив, що країни можуть закликати свої компанії та банки залишити Туреччину, якщо Ердоган виконає зобов'язання, які дав путіну. Однак цю пропозицію відхилили інші посадовці, які засумнівалися у тому, як це буде працювати з практичної та юридичної точки зору та чи буде це гарною ідеєю.

Туреччина глибоко інтегрована в західну фінансову систему, тож "існують дуже значні економічні інтереси, які, ймовірно, будуть активно боротися з такими негативними діями", зазначив європейський посадовець.

Три європейські посадовці заявили, що в Брюсселі поки не було офіційних дискусій щодо можливих наслідків для Туреччини щодо досягнутих у Сочі умов. Кількох інших попередили, що всі деталі та наслідки дискусій лідерів Туреччини і росії ще не зрозумілі.

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Україна продовжує говорити з Туреччиною про те, щоб вони приєдналися до санкцій, запроваджених з боку ЄС, США щодо обмеження співпраці з росією.