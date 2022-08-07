Запад обеспокоен углублением связей Турции с россией – FT

Детали

Шесть западных чиновников сообщили Financial Times, что обеспокоены обещанием лидера Турции и россии расширить свое сотрудничество в сфере торговли и энергетики после четырехчасовой встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщил один чиновник ЕС, Европейский Союз "всё внимательнее следит за турецко-российским сотрудничеством", выражая обеспокоенность тем, что Турция "все больше" становится платформой для торговли с россией. Другой назвал поведение Анкары в отношении москвы "очень оппортунистическим" и добавил, что ЕС "старается заставить турков обратить внимание на беспокойство блока".

Вашингтон неоднократно предупреждал о том, что введет "вторичные санкции" против стран, которые помогают россии избежать ограничения. Между тем, ЕС был более сдержан в этом вопросе.

Другой высокопоставленный западный чиновник предположил, что страны могут призвать свои компании и банки покинуть Турцию, если Эрдоган выполнит обязательства, которые дал путину. Однако это предложение отклонили другие чиновники, которые усомнились в том, как это будет работать с практической и юридической точки зрения и будет ли это хорошей идеей.

Турция глубоко интегрирована в западную финансовую систему, так что "существуют очень значительные экономические интересы, которые, вероятно, будут активно бороться с такими негативными действиями", отметил европейский чиновник.

Три европейских чиновника заявили, что в Брюсселе пока не было официальных дискуссий о возможных последствиях для Турции относительно достигнутых в Сочи условий. Несколько других предупредили, что все детали и последствия дискуссий лидеров Турции и россии еще не ясны.

Ранее

Украина продолжает говорить с Турцией о том, чтобы они присоединились к санкциям, введенным со стороны ЕС, США по ограничению сотрудничества с россией.