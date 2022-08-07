Запад обеспокоен углублением связей Турции с россией – FT

ukru
14 марта, 19:57 • 102247 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 117062 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107403 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138330 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138154 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113043 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106677 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92945 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111438 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136852 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 65764 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 54791 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 30355 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 40789 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 27982 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 15960 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 235872 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266003 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202980 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208020 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102250 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101393 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119326 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121765 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129051 просмотра
Актуальное
Запад обеспокоен углублением связей Турции с россией – FT

Запад обеспокоен углублением связей Турции с россией – FT

Киев • УНН

 • 199778 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. На Западе растет обеспокоенность по поводу углубления экономического сотрудничества между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором владимиром путиным. Они предупреждают, что Анкара может пострадать от карательных мер в ответ, если поможет россии избежать санкций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Шесть западных чиновников сообщили Financial Times, что обеспокоены обещанием лидера Турции и россии расширить свое сотрудничество в сфере торговли и энергетики после четырехчасовой встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщил один чиновник ЕС, Европейский Союз "всё внимательнее следит за турецко-российским сотрудничеством", выражая обеспокоенность тем, что Турция "все больше" становится платформой для торговли с россией. Другой назвал поведение Анкары в отношении москвы "очень оппортунистическим" и добавил, что ЕС "старается заставить турков обратить внимание на беспокойство блока".

Вашингтон неоднократно предупреждал о том, что введет "вторичные санкции" против стран, которые помогают россии избежать ограничения. Между тем, ЕС был более сдержан в этом вопросе.

Другой высокопоставленный западный чиновник предположил, что страны могут призвать свои компании и банки покинуть Турцию, если Эрдоган выполнит обязательства, которые дал путину. Однако это предложение отклонили другие чиновники, которые усомнились в том, как это будет работать с практической и юридической точки зрения и будет ли это хорошей идеей.

Турция глубоко интегрирована в западную финансовую систему, так что "существуют очень значительные экономические интересы, которые, вероятно, будут активно бороться с такими негативными действиями", отметил европейский чиновник.

Три европейских чиновника заявили, что в Брюсселе пока не было официальных дискуссий о возможных последствиях для Турции относительно достигнутых в Сочи условий. Несколько других предупредили, что все детали и последствия дискуссий лидеров Турции и россии еще не ясны.

Ранее

Украина продолжает говорить с Турцией о том, чтобы они присоединились к санкциям, введенным со стороны ЕС, США по ограничению сотрудничества с россией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы