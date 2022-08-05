У Сочі завершилися переговори Ердогана та путіна, які тривали понад чотири години

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Переговори проходили в Зеленому залі корпусу «Імперіал» санаторію «Русь» у Сочі. За підсумками переговорів глави держав ухвалили спільну заяву.

Як пишуть російські ЗМІ, пресконференція за підсумками переговорів не відбулася через графік президента Туреччини. Глави держав у закритому режимі мали обговорити питання співробітництва у сфері економіки, оборони, товарообігу та стратегічні проекти.

Телеграм-канали повідомляють, що після візиту Ердоган залишив Сочі.

Додамо

Раніше повідомлялося про те, що Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою володимиром путіним у курортному місті Сочі 5 серпня.

За інформацією турецьких ЗМІ, на порядку денному – тема війни між росією та Україною та інші процеси в регіоні.

Очікувалося, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди щодо "зернового коридору".