У Сочі завершилися переговори Ердогана та путіна, які тривали понад чотири години
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Сочі завершилися переговори президента росії володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, які тривали понад 4 години. Про це УНН повідомляє з посиланням на росЗМІ.
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Переговори проходили в Зеленому залі корпусу «Імперіал» санаторію «Русь» у Сочі. За підсумками переговорів глави держав ухвалили спільну заяву.
Як пишуть російські ЗМІ, пресконференція за підсумками переговорів не відбулася через графік президента Туреччини. Глави держав у закритому режимі мали обговорити питання співробітництва у сфері економіки, оборони, товарообігу та стратегічні проекти.
Телеграм-канали повідомляють, що після візиту Ердоган залишив Сочі.
Додамо
Раніше повідомлялося про те, що Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою володимиром путіним у курортному місті Сочі 5 серпня.
За інформацією турецьких ЗМІ, на порядку денному – тема війни між росією та Україною та інші процеси в регіоні.
Очікувалося, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди щодо "зернового коридору".