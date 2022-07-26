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путин и Эрдоган снова встретятся, теперь – в Сочи: о чем будут разговаривать

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой владимиром путиным в курортном городе Сочи 5 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По информации агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом. Там он проведет переговоры с президентом россии.

В повестке дня – тема войны между россией и Украиной и другие процессы в регионе.

Ожидается, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору".

Дополнение

Лидеры двух стран провели свою первую встречу после вторжения россии в Украину на полях сирийского саммита в Тегеране 19 июля. Лидеры собрались на 7-й саммит в Астанинском формате, чтобы обсудить последние события в Сирии, борьбу с террористическими группировками, представляющими угрозу региональной безопасности, а также гуманитарную ситуацию и добровольное возвращение сирийцев.

Турция, ООН, россия и Украина подписали знаковое соглашение о возобновлении экспорта зерна через три украинских порта после нескольких месяцев блокировки из-за российско-украинской войны, которая длится уже шестой месяц. Экспорт должен быть возобновлен в ближайшее время, который координируется центром в турецком Стамбуле.

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