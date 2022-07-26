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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 14205 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 60182 перегляди

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путін та Ердоган знову зустрінуться, тепер – в Сочі: про що будуть розмовляти

путін та Ердоган знову зустрінуться, тепер – в Сочі: про що будуть розмовляти

Київ • УНН

 • 227699 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою володимиром путіним в курортному місті Сочі 5 серпня. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

За інформацією агенства, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня відвідає Сочі з одноденним візитом. Там він проведе переговори із президентом росії.

На порядку денному – тема війни між росією та Україною та інші процеси у регіоні.

Очікується, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди щодо "зернового коридору".

Доповнення

Лідери двох країн провели свою першу зустріч після вторгнення росії до України на полях сирійського саміту у Тегерані 19 липня. Лідери зібралися на 7-й саміт в Астанинському форматі, щоб обговорити останні події в Сирії, боротьбу з терористичними угрупованнями, що становлять загрозу регіональній безпеці, а також гуманітарну ситуацію та добровільне повернення сирійців.

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали знакову угоду про відновлення експорту зерна через три українські порти після кількох місяців блокування через російсько-українську війну, яка триває вже шостий місяць. Експорт має відновитись найближчим часом, який координується центром у турецькому Стамбулі.

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