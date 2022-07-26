путін та Ердоган знову зустрінуться, тепер – в Сочі: про що будуть розмовляти

Деталі

За інформацією агенства, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня відвідає Сочі з одноденним візитом. Там він проведе переговори із президентом росії.

На порядку денному – тема війни між росією та Україною та інші процеси у регіоні.

Очікується, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди щодо "зернового коридору".

Доповнення

Лідери двох країн провели свою першу зустріч після вторгнення росії до України на полях сирійського саміту у Тегерані 19 липня. Лідери зібралися на 7-й саміт в Астанинському форматі, щоб обговорити останні події в Сирії, боротьбу з терористичними угрупованнями, що становлять загрозу регіональній безпеці, а також гуманітарну ситуацію та добровільне повернення сирійців.

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали знакову угоду про відновлення експорту зерна через три українські порти після кількох місяців блокування через російсько-українську війну, яка триває вже шостий місяць. Експорт має відновитись найближчим часом, який координується центром у турецькому Стамбулі.