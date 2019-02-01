Турция заверила в соблюдении запрета на доступ к оккупированному Крыму
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Все турецкие компании и судовладельцы однозначно придерживались запрета на доступ к временно оккупированному Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Мы провели очень содержательный разговор о том, что все турецкие компании, все турецкие судовладельцы однозначно придерживались запрета на доступ к временно оккупированного Крыма", - сказал министр.
По его словам, для Украины это - принципиальный вопрос, и турецкие друзья последовательно над этим работают.
Как сообщал УНН, 12 октября руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо о запрете принимать суда из оккупированного Крыма.