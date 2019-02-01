Туреччина запевнила у дотриманні заборони на доступ до окупованого Криму
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Всі турецькі компанії та судновласники однозначно дотримувались заборони на доступ до тимчасово окупованого Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Одесі, передає кореспондент УНН.
“Ми мали дуже змістовну розмову стосовно того, що всі турецькі компанії, всі турецькі судновласники однозначно дотримувались заборони на доступ до тимчасово окупованого Криму”, — сказав Міністр. За його словами, для України це — принципове питання, і турецькі друзі послідовно над цим працюють.
Як повідомляв УНН, 12 жовтня керівництво палати судноплавства торговельно-промислової палати Туреччини спрямувало всім суб’єктам морських перевезень та портового бізнесу листа щодо заборони приймати судна з окупованого Криму.