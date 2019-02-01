Туреччина запевнила у дотриманні заборони на доступ до окупованого Криму

“Ми мали дуже змістовну розмову стосовно того, що всі турецькі компанії, всі турецькі судновласники однозначно дотримувались заборони на доступ до тимчасово окупованого Криму”, — сказав Міністр. За його словами, для України це — принципове питання, і турецькі друзі послідовно над цим працюють.

Як повідомляв УНН, 12 жовтня керівництво палати судноплавства торговельно-промислової палати Туреччини спрямувало всім суб’єктам морських перевезень та портового бізнесу листа щодо заборони приймати судна з окупованого Криму.