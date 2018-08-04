Турция заморозила счета двух министров США в ответ на санкции

"Последний шаг, сделанный США в инциденте с пастором Брансоном в Измире, не соответствует стратегическому партнерству. США выразили серьезное неуважение этим шагом. До вчерашнего вечера мы проявляли терпение. Сегодня я поручаю своим друзьям заморозить активы американских министров юстиции и внутренних дел в Турции", - заявил Эрдоган в своем выступлении на конгрессе правящей "Партии справедливости и развития" в Анкаре.

"Те, кто думают, что могут заставить Турцию сделать шаг назад, прибегнув к угрожающим высказываниям и абсурдным санкциям, показывают, что они не знают турецкую нацию", - добавил турецкий Президент.

Напомним, Министерство финансов США ввело в среду санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американском пастору Эндрю Брансон.