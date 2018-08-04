Туреччина заморозила рахунки двох міністрів США у відповідь на санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Туреччина заморозила рахунки міністра юстиції і міністра внутрішніх справ США у відповідь на санкції Вашингтона проти Анкари. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
"Останній крок, зроблений США в інциденті з пастором Брансоном в Ізмірі, не відповідає стратегічному партнерству. США висловили серйозну неповагу цим кроком. До вчорашнього вечора ми проявляли терпіння. Сьогодні я доручаю своїм друзям заморозити активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ в Туреччині", - заявив Ердоган у своєму виступі на конгресі правлячої "Партії справедливості і розвитку" в Анкарі.
"Ті, хто думають, що можуть змусити Туреччину зробити крок назад, вдавшись до загрозливих висловів і абсурдних санкцій, показують, що вони не знають турецьку націю", - додав турецький Президент.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США застосувало в середу санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і глави турецького МВС Сулеймана Сойлу через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансону.