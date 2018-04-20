Турция забрала свои средства с США

По данным издания, общий объем золотого запаса Центробанка Турции, который хранился в США, составлял 220 тонн. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также начали работу по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

При этом о причинах переноса золотого запаса из США в Турцию не сообщается.

Как сообщал УНН, Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года.