Туреччина забрала свої кошти з США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Центробанк Туреччини вивів зі США 220 тонн свого золотого запасу. Зараз інші турецькі банки - Ziraat Bank і Vakıfbank також розпочали роботу з перенесенню золотого запасу в обсязі 95 тонн зі США до Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Trend.
За даними видання, загальний обсяг золотого запасу Центробанку Туреччини, який зберігався в США, становив 220 тонн. Зараз інші турецькі банки - Ziraat Bank і Vakıfbank також розпочали роботу з перенесення золотого запасу в обсязі 95 тонн зі США до Туреччини.
При цьому про причини перенесення золотого запасу зі США в Туреччину не повідомляється.
Як повідомляв УНН, Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 2018 року.