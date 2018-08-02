Турция примет меры по США из-за санкций против турецких политиков

“Турция, безусловно, примет меры, если США сделают какой-либо шаг, на него будет дан ответ, — приводит телеканал слова источника. — В настоящий момент наши переговоры с официальными лицами США продолжаются, и они основаны на атмосфере взаимного понимания. Обе страны издавна являются стратегическими партнерами и имеют сильные связи, обе стороны выразили стремление сохранить эти связи ... Мы надеемся, что с помощью диалога у американской стороны возобладает здравый смысл, иначе отношения двух стран могут испортиться и не восстановиться”.

Как сообщал УНН, министерство финансов США ввело в среду санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.