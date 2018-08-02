Турция примет меры по США из-за санкций против турецких политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Анкара примет меры в отношении Вашингтона, который ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Турция не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Об этом сообщил в среду телеканал Habertürk со ссылкой на источник в турецком правительстве, передает УНН.
“Турция, безусловно, примет меры, если США сделают какой-либо шаг, на него будет дан ответ, — приводит телеканал слова источника. — В настоящий момент наши переговоры с официальными лицами США продолжаются, и они основаны на атмосфере взаимного понимания. Обе страны издавна являются стратегическими партнерами и имеют сильные связи, обе стороны выразили стремление сохранить эти связи ... Мы надеемся, что с помощью диалога у американской стороны возобладает здравый смысл, иначе отношения двух стран могут испортиться и не восстановиться”.
Как сообщал УНН, министерство финансов США ввело в среду санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.