Туреччина вживе заходів щодо США через санкції проти турецьких політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Анкара вживе заходів щодо Вашингтона, який ввів санкції проти міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Туреччина не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансону. Про це повідомив в середу телеканал Habertürk з посиланням на джерело в турецькому уряді, передає УНН.
“Туреччина, безумовно, вживе заходів, якщо США зроблять будь-який крок, на нього буде дана відповідь, — наводить телеканал слова джерела. — На даний момент наші переговори з офіційними особами США тривають, і вони засновані на атмосфері взаємного розуміння. Обидві країни здавна є стратегічними партнерами і мають сильні зв’язки, обидві сторони висловили прагнення зберегти ці зв’язку ... Ми сподіваємося, що за допомогою діалогу в американської сторони візьме гору здоровий глузд, інакше відносини двох країн можуть зіпсуватися і не відновитися”.
Як повідомляв УНН, міністерство фінансів США ввело в середу санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і глави турецького МВС Сулеймана Сойлу.