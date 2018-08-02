Туреччина вживе заходів щодо США через санкції проти турецьких політиків

“Туреччина, безумовно, вживе заходів, якщо США зроблять будь-який крок, на нього буде дана відповідь, — наводить телеканал слова джерела. — На даний момент наші переговори з офіційними особами США тривають, і вони засновані на атмосфері взаємного розуміння. Обидві країни здавна є стратегічними партнерами і мають сильні зв’язки, обидві сторони висловили прагнення зберегти ці зв’язку ... Ми сподіваємося, що за допомогою діалогу в американської сторони візьме гору здоровий глузд, інакше відносини двох країн можуть зіпсуватися і не відновитися”.

Як повідомляв УНН, міністерство фінансів США ввело в середу санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і глави турецького МВС Сулеймана Сойлу.