Турция ввела в эксплуатацию первый в мире десантный корабль для размещения БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Турция ввела в эксплуатацию первый в мире десантный корабль для размещения БпЛА. Это также самое большое военное судно страны, которое является "предметом гордости для всей Турции", заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле на церемонии ввода судна в эксплуатацию, пишет УНН со ссылкой на Anadolu Agency.
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"Десантный корабль имеет все возможности для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря судну TCG Anadolu, Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах", - заверил Эрдоган.
Детали
Он напомнил, что реализация проекта TCG Anadolu началась 30 апреля 2016 года. Судно было спущено на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались испытания флагмана турецкого флота.
"Уровень отечественных технологий на судне достигает 70%", - сказал президент.
Эрдоган отметил, что на судне длиной 231 метр и шириной 32 метра возможно размещение десанта численностью в батальон, что позволяет оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира.
"Судно рассчитано в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера", - перечислил президент, добавив, что на судне работает госпиталь с двумя операционными.
Эрдоган отметил, что развитие отечественного оборонпрома было непростой задачей и назвал 2023 год "новым началом на пути успехов" турецкого оборонпрома.
Напомним
В Турции планируют запустить в космос свой первый наблюдательный спутник.