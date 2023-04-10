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Туреччина ввела в експлуатацію перший у світі десантний корабель для розміщення БпЛА

Туреччина ввела в експлуатацію перший у світі десантний корабель для розміщення БпЛА

Київ • УНН

 • 761078 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Туреччина ввела в експлуатацію перший у світі десантний корабель для розміщення БпЛА. Це також найбільше військове судно країни, яке є "предметом гордості для усієї Туреччини", заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган під час виступу у Стамбулі на церемонії введення судна в експлуатацію, пише УНН з посиланням на Anadolu Agency.

Цитата

"Десантний корабель має всі можливості для використання у військових та гуманітарних операціях у будь-якій точці світу. Завдяки судну TCG Anadolu, Туреччина увійде до світових лідерів у сфері технологій, систем і рішень, що змінюють ситуацію на місцях", - запевнив Ердоган.

Деталі

Він нагадав, що реалізація проєкту TCG Anadolu розпочалася 30 квітня 2016 року. Судно було спущено на воду у травні 2019 року, а з червня 2022 року продовжувалися випробування флагмана турецького флоту.

"Рівень вітчизняних технологій на судні досягає 70%", - сказав президент.

Ердоган зазначив, що на судні завдовжки 231 метр і завширшки 32 метри можливе розміщення десанту чисельністю в батальйон, що дозволяє оперативно перекидати сили в будь-яку частину регіону та світу.

"Судно розраховано загалом на перевезення 94 одиниць техніки, у тому числі 13 танків, 27 БТР-амфібій та 6 БТР. На палубі можуть розміщуватися 10 вертольотів та 11 ударних БпЛА. Ангар судна розрахований ще на 19 вертольотів та 30 дронів. Судно також може вміщувати чотири катери", - перерахував президент, додавши, що на судні працює госпіталь із двома операційними.

Ердоган зазначив, що розвиток вітчизняного оборонпрому був непростим завданням і назвав 2023 рік "новим початком на шляху успіхів" турецького оборонпрому.

Нагадаємо

У Туреччині планують запустити у космос свій перший спостережний супутник.

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