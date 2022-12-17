Турция успешно испытала сверхзвуковую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Турция осуществила первый запуск сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, разработанной компанией Roketsan. Об этом сообщил совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар, передает УНН.
Детали
По его словам, запуск осуществлен с беспилотника Bayraktar Akinci.
“Bayraktar Akinci осуществил запуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, разработанной Roketsan. В яблочко со 100 км”, — подчеркнул он в Twitter.
При этом в твите компании Roketsan сообщается, что цель ракетой класса “воздуха — поверхность” была поражена с расстояния свыше 100 км.
Напомним
Марсоход NASA записал первый в истории звук пыли с Красной планеты.