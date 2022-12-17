Туреччина успішно випробувала надзвукову ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Туреччина здійснила перший запуск надзвукової ракети TRG230IHA, яка була розроблена компанією Roketsan. Про це повідомив співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар, передає УНН.
Деталі
За його словами, запуск здійснено з безпілотника Bayraktar Akinci.
“Bayraktar Akinci здійснив запуск першої турецької надзвукової ракети TRG230IHA, розробленої Roketsan. У яблучко зі 100 км”, — наголосив він у Twitter.
При цьому у твіті компанії Roketsan повідомляється, що ціль ракетою класу “повітря — поверхня” було вражено з відстані понад 100 км.
Нагадаємо
Марсохід NASA записав перший в історії звук пилу з Червоної планети.