Турция и Индия будут лишены торговых преференций США - Белый дом

Когда решение вступит в силу, индийские и турецкие товары, на которые прежде распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях. Согласно уведомлению, для этого будет выпущена отдельная президентская прокламация. По правилам, она может быть распространена не ранее, чем через 60 дней после уведомления Конгресса.

“Я предпринимаю этот шаг в связи с тем, что после активного взаимодействия между Соединенными Штатами и правительством Индии решил, что Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам Индии, как это предусмотрено (в рамках договоренностей), — отметил Трамп. — Я продолжаю проводить оценку, предоставляет ли правительство Индии равный и приемлемый доступ к своим рынкам в соответствии с критериями участия в ГСП”.

Свое решение по Турции президент объяснил “уровнем экономического развития” этой страны. “За четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась. Увеличение ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции. Кроме того, Турция вышла из программы ГСП других развитых стран в связи с ростом экономического развития или на основе взаимных договоренностей”, — пояснил американский лидер, добавив, что США “привержены справедливой и взаимовыгодной торговле с Турцией”.

ГСП — это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более 5,6 млрд долларов (лидер среди участников данной программы), Турции — 1,66 млрд.

Напоминаем, в США заявили о возможном конце торговой войны с Китаем.