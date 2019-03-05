Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США - Білий дім

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір позбавити Індію і Туреччину торгових пільг в рамках Генеральної системи преференцій (ГСП) США. Як повідомила в понеділок прес-служба Білого дому, глава держави направив відповідне повідомлення в Конгрес, передає УНН.

Коли рішення вступить в силу, індійські та турецькі товари, на які колись поширювався режим ГСП, будуть обкладатися при ввезенні в США митом на загальних підставах. Згідно з повідомленням, для цього буде випущена окрема президентська прокламація. За правилами, вона може бути поширена не раніше, ніж через 60 днів після повідомлення Конгресу.

“Я роблю цей крок у зв’язку з тим, що після активної взаємодії між Сполученими Штатами і урядом Індії вирішив, що Індія не змогла гарантувати Сполученим Штатам, що вона забезпечить рівний і прийнятний доступ до ринків Індії, як це передбачено (в рамках домовленостей), — зазначив Трамп. — Я продовжую проводити оцінку, чи надає уряд Індії рівний і прийнятний доступ до своїх ринків відповідно до критеріїв участі в ГСП”.

Своє рішення щодо Туреччини президент пояснив “рівнем економічного розвитку” цієї країни. “За чотири з половиною десятиліття економіка Туреччини зросла і диверсифікувалась. Збільшення ВВП на душу населення, зниження рівня бідності та диверсифікація експорту по торговим партнерам і по секторам — все це свідчить про підвищення рівня економічного розвитку Туреччини. Крім того, Туреччина вийшла з програми ГСП інших розвинених країн у зв’язку з ростом економічного розвитку або на основі взаємних домовленостей”, — пояснив американський лідер, додавши, що США “прихильні справедливій і взаємовигідній торгівлі з Туреччиною”.

ГСП — це державна програма, яка дає торговим партнерам Вашингтона, що відповідають певним критеріям, право на безмитні поставки в США широкого кола своїх товарів. У 2017 році безмитний експорт Індії в США в рамках ГСП перевищив 5,6 млрд доларів (лідер серед учасників даної програми), Туреччини — 1,66 млрд.

Нагадуємо, у США заявили про можливий кінець торговельної війни з Китаєм.

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