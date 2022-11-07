Турция и Азия с большой уценкой покупают российский уголь - Bloomberg

Детали

"Жесткий запрет Европы на импорт российского угля, вступивший в силу 10 августа, подтолкнул поставки российского угля, от которых отказались, в Турцию, Индию, Китай и Африку", - пишет издание.

Как отмечается, эти грузы угля продаются "со значительной скидкой" по сравнению с углем аналогичного качества из других стран.

В сентябре Турция импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за метрическую тонну, что на 23% ниже, чем у угля аналогичного сорта из Колумбии, ее следующего крупнейшего поставщика, пишет издание.

Дополнение

10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из россии. Большие потери угрожают не только российским шахтерам, но также железным дорогам и морским портам на Балтике и Мурманске.