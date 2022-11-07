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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Туреччина та Азія з великою уцінкою купують російське вугілля - Bloomberg

Туреччина та Азія з великою уцінкою купують російське вугілля - Bloomberg

Київ • УНН

 • 322657 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Туреччина та країни Азії з великою уцінкою купують російське вугілля, придбачання якого під санкціями ЄС, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Жорстка заборона Європи на імпорт російського вугілля, що набула чинності 10 серпня, підштовхнула поставки російського вугілля, від яких відмовилися, до Туреччини, Індії, Китаю та Африки", - пише видання.

Як зазначається, ці вугільні вантажі продаються "зі значною знижкою", порівняно з вугіллям аналогічної якості з інших країн.

У вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за метричну тонну, що на 23% нижче, ніж у вугілля аналогічного сорту з Колумбії, її наступного найбільшого постачальника, пише видання.

Доповнення

10 серпня набуло чинності ембарго ЄС на імпорт вугілля з росії. Великі втрати загрожують не лише російським шахтарям, але також залізниці та морським портам на Балтиці та в Мурманську.

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