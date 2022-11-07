Туреччина та Азія з великою уцінкою купують російське вугілля - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Туреччина та країни Азії з великою уцінкою купують російське вугілля, придбачання якого під санкціями ЄС, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Жорстка заборона Європи на імпорт російського вугілля, що набула чинності 10 серпня, підштовхнула поставки російського вугілля, від яких відмовилися, до Туреччини, Індії, Китаю та Африки", - пише видання.
Як зазначається, ці вугільні вантажі продаються "зі значною знижкою", порівняно з вугіллям аналогічної якості з інших країн.
У вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за метричну тонну, що на 23% нижче, ніж у вугілля аналогічного сорту з Колумбії, її наступного найбільшого постачальника, пише видання.
Доповнення
10 серпня набуло чинності ембарго ЄС на імпорт вугілля з росії. Великі втрати загрожують не лише російським шахтарям, але також залізниці та морським портам на Балтиці та в Мурманську.