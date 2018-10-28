Турция продолжит операции на востоке Евфрата в случае угрозы безопасности

“На востоке Евфрата мы продолжим свои операции против сил, которые представляют угрозу нашей безопасности”, — заявил он.

“Турция не допустит, чтобы у ее границ или в любой другой части Сирии были развиты террористические организации”, — сказал президент. Также Эрдоган добавил, что Анкара продолжит сотрудничество с Москвой по Идлибу.

Турецкий лидер также заявил, что встреча с главами Франции и Германии по сирийскому урегулированию усовершенствовала астанинский формат.

“Работа, которая была проведена в формате астанинских переговоров, стала примером образцового международного сотрудничества. Сегодня с присоединением Франции и Германии нам удалось увидеть, что возможно усовершенствовать сотрудничество в астанинском формате. Чем больше стран присоединится к этому формату, тем быстрее можно будет достичь решения этой проблемы(сирийского кризиса)”, — сказал он.

Президент Турции отметил, что в случае успешной работы формат четырехстороннего саммита может быть продолжен и расширен. “Будет ли продолжен и расширен этот формат? Если он окажется полезным, его несомненно можно продолжить, если будет принято такое совместное решение”, — сказал Эрдоган. Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Иран как член астанинского саммита будет уведомлен о результатах сегодняшней встречи.

Как сообщал УНН, Турция готова начать судебный процесс по делу убитого журналиста.