Туреччина продовжить операції на сході Євфрату в разі загрози безпеці

“На сході Євфрату ми продовжимо свої операції проти сил, які становлять загрозу нашій безпеці”, — заявив він.

“Туреччина не допустить, щоб біля її кордонів або в будь-якій інший частині Сирії були розвинені терористичні організації”, — сказав президент. Також Ердоган додав, що Анкара продовжить співпрацю з Москвою стосовно Ідлібу.

Турецький лідер також заявив, що зустріч з главами Франції та Німеччини щодо сирійського врегулювання удосконалила Астанинський формат.

“Робота, яка була проведена в форматі Астаниниських переговорів, стала прикладом зразкового міжнародного співробітництва. Сьогодні з приєднанням Франції та Німеччини нам вдалося побачити, що можливо вдосконалити співпрацю в Астанинському форматі. Чим більше країн приєднається до цього формату, тим швидше можна буде досягти вирішення цієї проблеми (сирійської кризи)”, — сказав він.

Президент Туреччини зазначив, що в разі успішної роботи формат чотиристороннього саміту може бути продовжений і розширений. “Чи буде продовжено і розширено цей формат? Якщо він виявиться корисним, його без сумніву можна продовжити, якщо буде прийнято таке спільне рішення”, — сказав Ердоган. Крім того, турецький лідер повідомив, що Іран як член астанинського саміту буде повідомлено про результати сьогоднішньої зустрічі.

Як повідомляв УНН, Туреччина готова почати судовий процес у справі вбитого журналіста.