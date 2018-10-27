Туреччина готова почати судовий процес у справі вбитого журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Туреччина готова почати судовий процес у справі вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на прес-конференції за підсумками саміту в Стамбулі за участю лідерів РФ, Німеччини, Туреччини та Франції, присвяченого ситуації в Сирії, інформує УНН.
“Злочин було скоєно в Стамбулі, тому якщо Саудівська Аравія не буде продовжувати цей судовий процес, його почне турецька судова система”, — сказав Ердоган.
Джамаль Хашкаджі, відомий критичними статтями про політику Ер-Ріяда, зник при відвідуванні генконсульства своєї країни в Стамбулі 2 жовтня. 20 жовтня саудівська влада повідомила, що журналіст був убитий в будівлі дипломатичної місії в результаті конфлікту. Під слідством перебувають 18 підданих Саудівської Аравії, особи яких не розкриваються. Світова спільнота висловило різкий осуд цього злочину і закликало Ер Ріяд провести прозоре розслідування.
Як повідомляв УНН, наречена убитого журналіста Хашкаджі відмовилася відвідати Білий дім.