Reuters: наречена убитого журналіста Хашкаджі відмовилася відвідати Білий дім

Причиною відмови стало небажання впливати на прихильність суспільства і поліпшення громадської думки по відношенню до Трампа. Вона заявила, що не відвідає Білий дім до тих пір, поки США не почнуть докладати всіх зусиль для отримання чесних підсумків розслідування вбивства її нареченого.

Раніше в ефірі телеканалу Haberturk Хатідже зазначила, що занервувала, коли охорона саудівського генконсульства не пустила її всередину разом з журналістом. При цьому жінка розповіла, що при першому відвідуванні генконсульства 28 вересня Хашкаджі хвилювався перед візитом, проте в той раз “з ним поводилися дуже добре і чемно”.

Як повідомляв УНН, Трюдо і Ердоган обговорили ситуацію навколо справи Хашкаджі.