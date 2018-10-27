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Трюдо і Ердоган обговорили ситуацію навколо справи Хашкаджі

Трюдо і Ердоган обговорили ситуацію навколо справи Хашкаджі

Київ • УНН

 • 7523 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Туреччини Тайіп Ердоган обговорили телефоном ситуацію навколо справи убитого в Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це в п’ятницю повідомила прес-служба глави канадського уряду, інформує УНН.

“Прем’єр-міністр Трюдо і президент Ердоган обмінялися думками з приводу проведеного розслідування (вбивства журналіста) і колективної відповіді на це всього міжнародного співтовариства. Вони також обговорили обмін інформацією, що триває у цій справі між Канадою і Туреччиною”, — йдеться в заяві канцелярії прем’єра.

Джамаль Хашкаджі, відомий критичними статтями про політику Ер-Ріяда, пропав при відвідуванні генконсульства своєї країни в Стамбулі 2 жовтня. 20 жовтня саудівська влада повідомила, що журналіст був убитий в будівлі дипломатичної місії в результаті конфлікту. Під слідством перебувають 18 підданих Саудівської Аравії, особистості яких не розкриваються. Ердоган раніше назвав вбивство Хашкаджі ретельно спланованим, а генпрокурор королівства повідомив, що підозрювані діяли навмисно.

Як повідомляв УНН, директор ЦРУ намагається отримати аудіозапис вбивства Хашкаджі.

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