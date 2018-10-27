Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг дела Хашкаджи

“Премьер-министр Трюдо и президент Эрдоган обменялись мнениями по поводу проводимого расследования (убийства журналиста) и коллективного ответа на это всего международного сообщества. Они также обсудили продолжающийся обмен информацией по этому делу между Канадой и Турцией”, — говорится в заявлении канцелярии премьера.

Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных Саудовской Аравии, личности которых не раскрываются. Эрдоган ранее назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным, а генпрокурор королевства сообщил, что подозреваемые действовали преднамеренно.

Как сообщал УНН, директор ЦРУ пытается получить аудиозапись убийства Хашкаджи.