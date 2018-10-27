Reuters: невеста убитого журналиста Хашкаджи отказалась посетить Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Невеста убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи Хатидже Дженгиз отклонила предложение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Причиной отказа стало нежелание влиять на благосклонность общества и улучшение общественного мнения по отношению к Трампу. Она заявила, что не посетит Белый дом до тех пор, пока США не начнут прилагать все усилия для получения честных итогов расследования убийства ее жениха.
Ранее в эфире телеканала Haberturk Хатидже отметила, что занервничала, когда охрана саудовского генконсульства не пустила ее внутрь вместе с журналистом. При этом женщина рассказала, что при первом посещении генконсульства 28 сентября Хашкаджи волновался перед визитом, однако в тот раз “с ними обращались очень хорошо и учтиво”.
Как сообщал УНН, Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг дела Хашкаджи.