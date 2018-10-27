Reuters: невеста убитого журналиста Хашкаджи отказалась посетить Белый дом

Причиной отказа стало нежелание влиять на благосклонность общества и улучшение общественного мнения по отношению к Трампу. Она заявила, что не посетит Белый дом до тех пор, пока США не начнут прилагать все усилия для получения честных итогов расследования убийства ее жениха.

Ранее в эфире телеканала Haberturk Хатидже отметила, что занервничала, когда охрана саудовского генконсульства не пустила ее внутрь вместе с журналистом. При этом женщина рассказала, что при первом посещении генконсульства 28 сентября Хашкаджи волновался перед визитом, однако в тот раз “с ними обращались очень хорошо и учтиво”.

Как сообщал УНН, Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг дела Хашкаджи.