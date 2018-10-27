Турция готова начать судебный процесс по делу убитого журналиста

“Преступление было совершено в Стамбуле, поэтому если Саудовская Аравия не будет продолжать этот судебный процесс, его начнет турецкая судебная система”, — сказал Эрдоган.

Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных Саудовской Аравии, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество выразило резкое осуждение этого преступления и призвало Эр- Рияд провести прозрачное расследование.

Как сообщал УНН, невеста убитого журналиста Хашкаджи отказалась посетить Белый дом.