Турция готова начать судебный процесс по делу убитого журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Турция готова начать судебный процесс по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в Стамбуле с участием лидеров РФ, Германии, Турции и Франции, посвященного ситуации в Сирии, передает УНН.
“Преступление было совершено в Стамбуле, поэтому если Саудовская Аравия не будет продолжать этот судебный процесс, его начнет турецкая судебная система”, — сказал Эрдоган.
Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных Саудовской Аравии, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество выразило резкое осуждение этого преступления и призвало Эр- Рияд провести прозрачное расследование.
Как сообщал УНН, невеста убитого журналиста Хашкаджи отказалась посетить Белый дом.