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Турция продлила мандат дислоцированных в Азербайджане войск на 1 год

Киев • УНН

 • 208953 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Турецкий парламент во вторник продлил на один год размещение войск, направленных в Азербайджан после конфликта осенью 2020 года с соседней Арменией из-за карабахского региона. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Детали

Продление по предложению правительства начнется 17 ноября с целью соблюдения режима прекращения огня, предотвращения нарушений, обеспечения мира и стабильности в регионе, а также эффективной защиты интересов Турции после 44-дневного конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который ранее почти 30 лет находился под оккупацией Армении.

Созданный Турцией и россией совместный центр, где дислоцированы турецкие вооруженные силы, продолжает свою успешную деятельность, говорится в сообщении.

Присутствие Турции в центре является требованием эффективной и конструктивной роли страны в регионе и национальных интересов.

Согласно Трехсторонней декларации, подписанной Азербайджаном, Арменией и россией в ноябре 2020 года о прекращении конфликта, деятельность по поддержанию стабильности в регионе продолжается.

Освобождение Карабаха

Отношения между двумя бывшими советскими республиками были напряженными с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Карабах (Нагорный Карабах), территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана.

Осенью 2020 года за 44 дня столкновений Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и населенных пунктов, что закончилось перемирием.

Мирное соглашение отмечается в Азербайджане как триумф.

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