Туреччина продовжила мандат дислокованих в Азербайджані військ на 1 рік

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Продовження на пропозицію уряду розпочнеться 17 листопада з метою дотримання режиму припинення вогню, запобігання порушенням, забезпечення миру та стабільності в регіоні, а також ефективного захисту інтересів Туреччини після 44-денного конфлікту навколо Нагірного Карабаху, який раніше майже 30 років перебував під окупацією Вірменії.

Створений Туреччиною та росією спільний центр, де дислоковані турецькі збройні сили, продовжує свою успішну діяльність, йдеться в повідомленні.

Присутність Туреччини в центрі є вимогою ефективної та конструктивної ролі країни в регіоні та національних інтересів.

Згідно з Тристоронньою декларацією, підписаною Азербайджаном, Вірменією та росією у листопаді 2020 року про припинення конфлікту, діяльність щодо підтримки стабільності в регіоні триває.

Звільнення Карабаху

Відносини між двома колишніми радянськими республіками були напруженими з 1991 року, коли вірменські військові окупували Карабах (Нагірний Карабах), територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану.

Восени 2020 року за 44 дні зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та населених пунктів, що закінчилося перемир'ям.

Мирна угода відзначається в Азербайджані як тріумф.