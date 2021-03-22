Турция объяснила выход из Стамбульский конвенции по защите женщин подменой ее сути
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Турция решила выйти из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути и она использовалась для "нормализации гомосексуальности". Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента, его приводит Anadolu, передает УНН.
Что известно
В заявлении сказано, что первичная цель по защите прав женщин “была захвачена группой людей, которые пытаются нормализовать гомосексуальность”. Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции, подчеркнули в управлении по связям с общественностью.
Там также напомнили, что Турция — не единственная страна, у которой возникли серьезные сомнения в конвенции. Болгария, Украина, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали ее.
В заявлении также говорится, что выход Турции “никоим образом не означает”, что страна ставит под угрозу защиту женщин. В ней указывается, что Турция проведет реформы для того, чтобы бороться с растущим насилием в отношении женщин.
Что предшествовало
Анкара объявила о выходе из конвенции 20 марта.
В ЕС призвали Турцию пересмотреть свое решение. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о глубоком сожалении и непонимании такого шага.
Президент США Джо Байден заявил, что это шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире. Он высказал мнение о том, что страны должны работать совместно над этой проблемой, а не отвергать международные договоры.
Справочно
Стамбульская конвенция по защите женщин была принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, которая ратифицировала ее. Конвенция обязывает подписавших его государства ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборты, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.