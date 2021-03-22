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Туреччина пояснила вихід зі Стамбульскої конвенції з захисту жінок підміною її суті

Туреччина пояснила вихід зі Стамбульскої конвенції з захисту жінок підміною її суті

Київ • УНН

 • 15529 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Туреччина вирішила вийти з Стамбульської конвенції по боротьбі з насильством щодо жінок, так як сталася підміна її суті і вона використовувалася для “нормалізації гомосексуальності”. Про це йдеться в заяві управління зі зв’язків з громадськістю президента, його наводить Anadolu, передає УНН.

Що відомо

У заяві сказано, що первинна мета щодо захисту прав жінок “була захоплена групою людей, які намагаються нормалізувати гомосексуальність”. Це несумісно з соціальними і сімейними цінностями Туреччини, підкреслили в управлінні зі зв’язків з громадськістю.

Там також нагадали, що Туреччина — не єдина країна, у якої виникли серйозні сумніви щодо конвенції. Болгарія, Україна, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва і Словаччина не ратифікували її.

У заяві також говориться, що вихід Туреччини “жодним чином не означає”, що країна ставить під загрозу захист жінок. У ній вказується, що Туреччина проведе реформи для того, щоб боротися зі зростаючим насильством по відношенню до жінок.

Що передувало

Анкара оголосила про вихід з конвенції 20 березня.

В ЄС закликали Туреччину переглянути своє рішення. Верховний представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про глибокий жаль і нерозуміння такого кроку.

Президент США Джо Байден заявив, що це крок назад для міжнародного руху по захисту прав жінок у всьому світі. Він висловив думку про те, що країни повинні працювати спільно над цією проблемою, а не відкидати міжнародні договори.

Довідково

Стамбульська конвенція із захисту жінок була прийнята в 2011 році. Вона стала першим європейським угодою по боротьбі з домашнім насильством. Туреччина була першою країною, яка ратифікувала її. Конвенція зобов’язує підписали її держави ввести кримінальну відповідальність за психологічне, фізичне та сексуальне насильство, примусові аборти, шлюб і стерилізацію, а також сексуальні домагання.

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