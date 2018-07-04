Турция будет поставлять украинской армии беспилотные авиационные комплексы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина и Турция договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи, безпилотних авиационных комплексов и подписали соответствующую компенсационную сделку. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу СНБО.
Кроме того, во время заседания шестой Совместной украинского-турецкой комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества участники обсудили реализацию проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах.
Среди прочего, стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного КБ по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники.
Представители Турции подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178. По результатам работы комиссии стороны подписали меморандум по поставкам в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 3 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленое перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты. Запрещенное минского договоренностями оружие не применялось.