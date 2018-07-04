Туреччина постачатиме українській армії безпілотні авіаційні комплекси
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Україна та Туреччина домовились про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів та підписали відповідну компенсаційну угоду. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу РНБО.
Крім того, під час засідання шостої Спільної українсько-турецької комісії з питань військово-технічного співробітництва учасники обговорили реалізацію проектів у бронетанковій, космічній та авіабудівельній сферах.
Серед іншого, сторони домовились про розвиток співпраці у напрямку безпілотних систем озброєння, щодо можливості створення спільного КБ із розробки нових зразків двигунів для броньованої техніки.
Представники Туреччини підтвердили зацікавленість турецької сторони в закупівлі літаків Ан-178. За результатами роботи комісії сторони підписали меморандум з постачання в Україну безпілотних авіаційних комплексів і створення спільного підприємства.
Як повідомялв УНН, минулої доби, 3 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети. Заборонена мінськими домовленостями зброя не застосовувалась.