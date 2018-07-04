ООС: бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Минулої доби, 3 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де ворог застосовував БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Минулої доби противник також проявив себе на Світлодарському напрямку. Там наші позиції обстрілювалися із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новозванівка”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що: “На Донецькому напрямку ворог виявив активність, використовуючи озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Катеринівки, Красногорівки та Троїцького. Неспокійно було на Маріупольському напрямку, де вже вкотре спостерігалася найбільша кількість ворожих провокацій. У районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Лебединське та Пищевик російські найманці відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а по захисниках Водяного, зокрема, противник застосував протитанкові керовані ракети”.

“Не зважаючи на оголошене перемир’я бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби два рази відкривали вогонь по наших позиціях. Так, ворог на Луганському напрямку здійснив провокацію у районі населеного пункту Кримське, відкривши вогонь з озброєння БМП та заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм. На Маріупольському напрямку з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні захисники Водяного. Минулої доби та у поточну втрат серед захисників України немає”, — повідомили військові.

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