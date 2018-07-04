ООС: боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных

“На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки противник также проявил себя на Светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На Донецком направлении враг обнаружил активность, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого. Неспокойно было на Мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалось наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного, в частности, противник применил противотанковые управляемые ракеты”.

“Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на Луганском направлении совершил провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. На Мариупольском направлении с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Водяного. За прошедшие сутки и в текущую потерь среди защитников Украины нет”, — сообщили военные.