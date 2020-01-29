Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министерство иностранных дел Турции начали работу по эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИДа Турции.
"Из-за эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV, который возник в городе Ухань в провинции Хубэй в Китае, наше Министерство начало работу по обеспечению эвакуации наших граждан и членов их семей из провинции Хубэй, особенно с Уханя", - говорится в сообщении.
Указано, что Министерство здравоохранения Турции подготовило все необходимые медикаменты. Также осуществляется сотрудничество с китайскими властями.
Сообщается, что МИД Турции регулярно контактирует с гражданами Турции в провинции Хубэй, предоставляет им информацию и рекомендации. Граждан призывают отказаться от поездок в Китай, если есть такая возможность, а тем, кто уже находится в Китае - не посещать регионы, в которых происходят вспышки коронавируса, особенно провинцию Хубэй.
"Подтвержденных случаев коронавируса в нашей стране нет. Китайскую пассажирку с подозрением на коронавирус вернули в ее страну 25 января", - сообщили в МИДе.
Напомним, в Китай отправят два рейса для эвакуации украинцев из-за эпидемии коронавируса.