Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй

"Из-за эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV, который возник в городе Ухань в провинции Хубэй в Китае, наше Министерство начало работу по обеспечению эвакуации наших граждан и членов их семей из провинции Хубэй, особенно с Уханя", - говорится в сообщении.

Указано, что Министерство здравоохранения Турции подготовило все необходимые медикаменты. Также осуществляется сотрудничество с китайскими властями.

Сообщается, что МИД Турции регулярно контактирует с гражданами Турции в провинции Хубэй, предоставляет им информацию и рекомендации. Граждан призывают отказаться от поездок в Китай, если есть такая возможность, а тем, кто уже находится в Китае - не посещать регионы, в которых происходят вспышки коронавируса, особенно провинцию Хубэй.

"Подтвержденных случаев коронавируса в нашей стране нет. Китайскую пассажирку с подозрением на коронавирус вернули в ее страну 25 января", - сообщили в МИДе.

Напомним, в Китай отправят два рейса для эвакуации украинцев из-за эпидемии коронавируса.