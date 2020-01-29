Туреччина почала евакуацію своїх громадян з провінції Хубей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини почали роботу з евакуації своїх громадян з китайської провінції Хубей. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МЗС Туреччини.
"Через епідемію нового коронавірусу 2019-nCoV, який виник в місті Ухань в провінції Хубей у Китаї, наше Міністерство розпочало роботу з забезпечення евакуації наших громадян та членів їх родин з провінції Хубей, особливо Уханю", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Міністерство охорони здоров’я Туреччини підготувало всі необхідні медикаменти. Також здійснюється співпраця з китайською владою.
Повідомляється, що МЗС Туреччини регулярно контактує з громадянами Туреччини в провінції Хубей, надає їм інформацію та рекомендації. Громадян закликають відмовитись від поїздок до Китаю, якщо є така можливість, а тим, хто вже перебуває в Китаї – не відвідувати регіони, у яких відбуваються спалахи коронавірусу, особливо провінцію Хубей.
"Підтверджених випадків коронавірусу в нашій країні немає. Китайську пасажирку з підозрою на коронавірус повернули до її країни 25 січня", - повідомили в МЗС.
Нагадаємо, у Китай відправлять два рейси для евакуації українців через епідемію коронавірусу.