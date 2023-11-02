Турция начала борьбу с "закулисным туризмом": меняет правила аренды жилья

Детали

Закон регулирует правила сдачи жилья в туристических целях, а на долгосрочную аренду сроком более 100 дней новые правила не распространяются. Перед заключением договора с туристами арендатор должен получить соответствующее разрешение в Министерстве культуры и туризма или канцелярии губернаторов. А возле домов, которые сдаются туристам, теперь необходимо устанавливать специальные таблички.

За нарушение законодательства предусмотрен внушительный штраф от 100 тыс. лир (более 120 тыс. грн) и выше. Штраф будет налагаться на каждый объект, на сдачу которого не получено разрешение.

Контекст

Изменение законодательства, как сообщается, связано с тем, что в южных регионах Турции начал процветать "закулисный туризм". В начале осени президент торгово-промышленной палаты Анталии Али Бахар сообщил, что регион столкнулся с проблемой "закулисного туризма", когда иностранцы покупают десятки квартир и сдают их в аренду. Таким образом в стране образуются нелегальные отели и мотели. Из-за того, что такая аренда не лицензировалась, проверить недвижимость было невозможно. Возникшая ситуация приводила к налоговым потерям.

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