Туреччина почала боротьбу із "закулісним туризмом": змінює правила оренди житла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Туреччині ухвалено закон, що ускладнює правила здачі житла в оренду у туристичних цілях, і тепер власники мають отримувати спеціальний дозвіл. Про це повідомляє урядове видання Resmi Gazete, пише УНН.
Деталі
Закон регулює правила здачі житла в туристичних цілях, а на довгострокову оренду терміном понад 100 днів нові правила не поширюються. Перед укладенням договору з туристами орендар повинен отримати відповідний дозвіл у Міністерстві культури і туризму або канцелярії губернаторів. А біля будинків, які здаються туристам, тепер необхідно встановлювати спеціальні таблички.
За порушення законодавства передбачено значний штраф від 100 тис. лір (понад 120 тис. грн) і вище. Штраф накладатимуть на кожен об'єкт, на здачу якого не отримано дозволу.
Контекст
Зміна законодавства, як повідомляється, пов'язана з тим, що в південних регіонах Туреччини почав процвітати "закулісний туризм". На початку осені президент торгово-промислової палати Анталії Алі Бахар повідомив, що регіон зіткнувся з проблемою "закулісного туризму", коли іноземці купують десятки квартир і здають їх в оренду. Таким чином у країні утворюються нелегальні готелі та мотелі. Через те, що така оренда не ліцензувалася, перевірити нерухомість було неможливо. Ситуація, що виникла, призводила до податкових втрат.
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