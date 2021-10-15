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Турция планирует военные действия против сирийских курдов, если "дипломатия потерпит неудачу"

Киев  •  УНН

 • 24059 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Турция готовится к возможным дальнейшим военным действиям против поддерживаемых США курдских ополченцев на севере Сирии, если переговоры по этому вопросу с США и Россией потерпят неудачу. Об этом информирует Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Президент Эрдоган заявил на этой неделе, что Анкара полна решимости устранить угрозы, которые исходят из северной Сирии, и что нападение курдских боевиков YPG, в результате которого погибли два турецких полицейских, было “последней каплей”.

Турция заявила, что полиция в сирийском районе Азазе пострадала в воскресенье в результате управляемой ракетной атаки, запущенной из Тель-Рифаата YPG, которую Анкара считает террористической группировкой, тесно связанной с боевиками, ведущими борьбу с мятежниками на юго-востоке Турции.

“Очень важно, чтобы районы, особенно район Тель-Рифаат, из которого постоянно совершаются нападения на нас, были очищены”, — сообщил агентству Reuters один из источников.

Официальные лица заявили, что Эрдоган обсудит этот вопрос с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме в конце октября.

Другой чиновник сообщил, что YPG необходимо оттеснить как минимум на 30 км, отметив, что Россия полностью контролирует районы, из которых состоялись недавние атаки, вместе с некоторыми иранскими элементами. По его словам, Эрдоган поговорит с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с Байденом.

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Дополнение

За последние пять лет турецкие силы осуществили три вторжения, захватив сотни километров пограничной полосы и продвинувшись примерно на 30 км вглубь Сирии.

Российские самолеты, поддерживаемые Ираном боевики, поддерживаемые Турцией повстанцы, джихадисты, войска США и сирийские правительственные силы также действуют на территории северной Сирии, а также курдские YPG.

Соединенные Штаты рассматривают YPG как ключевого союзника в борьбе против “Исламского государства” на северо-востоке Сирии. В России есть силы в этом районе для поддержки президента Сирии Башара Асада.

В понедельник в турецком городе Каркамис, на границе с сирийским Джараблусом, произошел взрыв снарядов, выпущенных из контролируемого YPG района к востоку от Тель-Рифаата, в результате чего был нанесен ущерб, сообщила Турция.

Азазе и Джараблус находятся под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией, с момента первого вторжения Анкары в Сирию в 2016 году — операции, направленной на уход боевиков “Исламского государства” и YPG от границы.

С тех пор Анкара начала две другие операции в Сирии против YPG, одна нацелена на северо-западный регион Африна, а другая — на восток.

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