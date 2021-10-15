Турция планирует военные действия против сирийских курдов, если "дипломатия потерпит неудачу"

Детали

Президент Эрдоган заявил на этой неделе, что Анкара полна решимости устранить угрозы, которые исходят из северной Сирии, и что нападение курдских боевиков YPG, в результате которого погибли два турецких полицейских, было “последней каплей”.

Турция заявила, что полиция в сирийском районе Азазе пострадала в воскресенье в результате управляемой ракетной атаки, запущенной из Тель-Рифаата YPG, которую Анкара считает террористической группировкой, тесно связанной с боевиками, ведущими борьбу с мятежниками на юго-востоке Турции.

“Очень важно, чтобы районы, особенно район Тель-Рифаат, из которого постоянно совершаются нападения на нас, были очищены”, — сообщил агентству Reuters один из источников.

Официальные лица заявили, что Эрдоган обсудит этот вопрос с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме в конце октября.

Другой чиновник сообщил, что YPG необходимо оттеснить как минимум на 30 км, отметив, что Россия полностью контролирует районы, из которых состоялись недавние атаки, вместе с некоторыми иранскими элементами. По его словам, Эрдоган поговорит с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с Байденом.

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Дополнение

За последние пять лет турецкие силы осуществили три вторжения, захватив сотни километров пограничной полосы и продвинувшись примерно на 30 км вглубь Сирии.

Российские самолеты, поддерживаемые Ираном боевики, поддерживаемые Турцией повстанцы, джихадисты, войска США и сирийские правительственные силы также действуют на территории северной Сирии, а также курдские YPG.

Соединенные Штаты рассматривают YPG как ключевого союзника в борьбе против “Исламского государства” на северо-востоке Сирии. В России есть силы в этом районе для поддержки президента Сирии Башара Асада.

В понедельник в турецком городе Каркамис, на границе с сирийским Джараблусом, произошел взрыв снарядов, выпущенных из контролируемого YPG района к востоку от Тель-Рифаата, в результате чего был нанесен ущерб, сообщила Турция.

Азазе и Джараблус находятся под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией, с момента первого вторжения Анкары в Сирию в 2016 году — операции, направленной на уход боевиков “Исламского государства” и YPG от границы.

С тех пор Анкара начала две другие операции в Сирии против YPG, одна нацелена на северо-западный регион Африна, а другая — на восток.