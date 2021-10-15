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Туреччина планує військові дії проти сирійських курдів, якщо "дипломатія зазнає невдачі"

Київ • УНН

 • 24071 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Туреччина готується до можливих подальших військових дій проти підтримуваних США курдських ополченців на півночі Сирії, якщо переговори з цього питання з США і Росією зазнають невдачі. Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Президент Ердоган заявив на цьому тижні, що Анкара сповнена рішучості усунути загрози, які виходять з північної Сирії, і що напад курдських бойовиків YPG, у результаті якого загинули два турецьких поліцейських, було “останньою краплею”.

Туреччина заявила, що поліція в сирійському районі Азазе постраждала в неділю у результаті керованої ракетної атаки, запущеної з Тель-Ріфаата YPG, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням, тісно пов’язаним з бойовиками, які ведуть боротьбу з бунтівниками на південному сході Туреччини.

“Дуже важливо, щоб райони, особливо район Тель-Ріфаат, з якого постійно здійснюються напади на нас, були очищені”, — повідомило агенству Reuters одне з джерел.

Офіційні особи заявили, що Ердоган обговорить це питання з президентом США Джо Байденом на саміті G20 у Римі наприкінці жовтня.

Інший чиновник повідомив, що YPG необхідно відтіснити як мінімум на 30 км, зазначивши, що Росія повністю контролює райони, з яких відбулися недавні атаки, разом з деякими іранськими елементами. За його словами, Ердоган поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним після переговорів з Байденом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина звинуватила Росію і США в невиконанні своєї обіцянки стримати сирійське курдське ополчення

Доповнення

За останні п’ять років турецькі сили здійснили три вторгнення, захопивши сотні кілометрів прикордонної смуги та просунувшись приблизно на 30 км вглиб Сирії.

Російські літаки, підтримувані Іраном бойовики, підтримувані Туреччиною повстанці, джихадисти, війська США і сирійські урядові сили також діють на території північної Сирії, а також курдські YPG.

Сполучені Штати розглядають YPG як ключового союзника у боротьбі проти “Ісламської держави” на північному сході Сирії. У Росії є сили в цьому районі для підтримки президента Сирії Башара Асада.

У понеділок в турецькому місті Каркаміс, на кордоні з сирійським Джараблусом, стався вибух снарядів, які були випущені з контрольованого YPG району на схід від Тель-Ріфаата, у результаті чого було завдано збитку, повідомила Туреччина.

Азазе і Джараблус знаходяться під контролем повстанців, які підтримуються Туреччиною, з моменту першого вторгнення Анкари до Сирії в 2016 році — операції, спрямованої на відхід бойовиків “Ісламського держави” і YPG від кордону.

З тих пір Анкара почала дві інші операції в Сирії проти YPG, одна націлена на північно-західний регіон Афрін, а інша — на схід.

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